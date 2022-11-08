Один ворожий боєприпас вибухнув біля будинку, інша ракета розірвалась у полі.

Зранку ворог завдав ракетних ударів по Запорізькому району, один ворожий боєприпас вибухнув біля будинку, інша ракета розірвалась у полі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні зранку російські терористи завдали удар ракетами С300 по одному з сіл Запорізького району", - розповів він.

За його словами, один ворожий боєприпас вибухнув біля будинку, інша ракета розірвалась у полі.

Відео дня

Ситуація у Запорізькій області

Росія захопила частину області в лютому-березні 2022 року, після чого призначила маріонеткову "владу" серед місцевих зрадників.

Як повідомлв УНІАН, наприкінці жовтня у Мелітополі пролунав вибух біля бізнес-центру так званого "губернатора" окупованої частини Запоріжжя Євгена Балицького. В результаті поранення отримав місцевий колаборант Анатолій Ісаков з числа колишніх міліціонерів.

За даними штабу виконкому Бердянська, окупанти активно будують лінію оборони навколо міста, а в сусідні села завезли мобілізованих росіян.

За жаними військового оглядача Дениса Поповича, російські війська будують лінію оборони навколо тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області і у Мелітополі, щоб утримати сухопутний коридор до захопленого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: