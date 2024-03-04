Сили оборони уразили 7 районів зосередження особового складу противника.

Збройні сили України продовжують активними діями завдавати російським окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії фронту.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, наші захисники завдали ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

При цьому загарбники завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 112 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом минулої доби, 3 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 78 бойових зіткнень. Більше половини атак прийшлось на два напрямки - Авдіївський та Новопавлівський.

За даними ISW, українські воїни успішно відбивають атаки російських загарбників на захід від Авдіївки, використовуючи недоліки ворожої армії. Російське командування продовжує використовувати неточні карти, які переоцінюють російський контроль над місцевістю.

Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат. Наразі невідомо, як довго триватиме ця вимушена пауза.

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