Більше половини атак прийшлось на два напрямки - Авдіївський та Новопавлівський.

Протягом минулої доби, 3 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 78 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де противник безуспішно намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області, там стримали 5 штурмів. Стільки ж атак ворог здійснив в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області на Бахмутському напрямку, але успіху також не мав.

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"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, більше 30 разів намагався прорвати оборону наших військ", - розповіли у відомстві про дві найтяжчі ділянки фронту.

Водночас на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Війна в Україні - ситуація на Сході

Військові нещодавно розповіли, що на Лимано-Куп’янському напрямку ворог утримує угруповання у 122 тисячі російських окупантів, понад 1100 танків, майже 2 тис. бойових броньованих машин, більше ніж 1000 артсистем і трохи більше ніж 400 реактивних систем залпового вогню. Кожна третя рота в батальйоні у ворога - штурмові підрозділи.

За підрахунками британської розвідки, середньодобові втрати Росії у лютому сягнули найвищого показника з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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