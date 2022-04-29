Нині рашисти активно будують вертолітні майданчики на окупованих територіях та змінюють тактику.

Збройні сили України будують свою стратегію більш інтелектуальними методами, ніж ворог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомила Гана Маляр, заступниця міністра оборони України.

"Зараз гаряча ситуація на Сході. Я щойно повернулася звідти. Запекла боротьба за Донецьку та Луганську області. Основні бої сконцентровані на Сході. Сьогодні вогнем уражені і Харківська область, і Херсонщина, але ЗСУ дуже сильно та потужно зупиняють ворога", – сказала вона.

Вона підкреслила, що хоча у ворога і зброї багато, та "наші збройні сили діють іншими методами, ми свої стратегії будуємо інтелектуально, і це надає нам перевагу".

За словами Маляр, ворог планує швидше за все використовувати територію Придністровського регіону, продовжуючи використовувати Білорусь для ракетних ударів.

Ганна Маляр підкреслила, що відповідно до Міжнародного права, навіть якщо війська Білорусі не надають свої війська, але надають територію для збройної агресії, вони є співучасниками злочинів, і це повинні розуміти та пам’ятати інші держави, які захочуть допомагати Росії.

Заступниця міністра зазначила, що хоча Росія багато використала снарядів, але у них є ще запас. Враховуючи, що багато комплектуючих росіяни завозили з-за кордону, незабаром їхні запаси закінчаться, але не зрозуміло, як швидко це станеться.

Те, що удари на українські міста і столицю зокрема почастішали, Ганна Маляр назвала намаганням Росії залякати інші країни. За її словами почерк Росії – це не тільки війна, вони роблять багато демонстративних речей і те, що зараз почастішали обстріли по Києву, тому це діалог не тільки з Україною, але й зі світом та країнами, які підтримують Україну та надають їй допомогу.

Щодо генерала Дворнікова, якого назначено головнокомандуючим російської армії та якого прозвали "м’ясником Алеппо" за його тактику в Сирії, то пані Ганна наголосила, що "зміна військового керівництва РФ та кримінальні провадження проти певних осіб в Росії, які не впоралися із задачами щодо захоплення України, – це і зміна тактики, і цілей".

"Ворог раніше рухався іншим шляхом. Початкова їх мета – Київ, і вся Україна, вони рухалися в цьому напрямку та не накопичували війська, а нині – вони активно будують вертолітні майданчики на окупованих територіях та змінюють тактику, зосередившись тільки на кількох напрямках", - відзначила вона.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що начальник генштабу РФ буде власноруч командувати наступом на Ізюмському напрямку.