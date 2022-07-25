У будівлі загарбники облаштували свій командний пункт.

У ніч на 24 липня Збройні сили вдарили по готелю в місті Красний Луч Луганської області. Ліквідовано 100 російських окупантів.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.

Зазначається, що українські військові влучили у командний пункт росіян, який ті розташували в готелі міста Красний Луч.

За даними СтратКому, в результаті успішної атаки ЗСУ вдалося ліквідувати 100 росіян. Кількість поранених уточняється.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові здійснили успішні удари по скупченнях росіян і ворожої техніки на півдні країни. У результаті ЗСУ знищили понад сотню окупантів.

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