У ніч на 24 липня Збройні сили вдарили по готелю в місті Красний Луч Луганської області. Ліквідовано 100 російських окупантів.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.
Зазначається, що українські військові влучили у командний пункт росіян, який ті розташували в готелі міста Красний Луч.
За даними СтратКому, в результаті успішної атаки ЗСУ вдалося ліквідувати 100 росіян. Кількість поранених уточняється.
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Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові здійснили успішні удари по скупченнях росіян і ворожої техніки на півдні країни. У результаті ЗСУ знищили понад сотню окупантів.