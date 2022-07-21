Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 2️00️ вогневих завдань.

Українські військові здійснили успішні удари по скупченнях росіян і ворожої техніки на півдні країни. У результаті ЗСУ знищили понад сотню окупантів.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь, цитує речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За добу українська авіація завдала 10 ударів: з них - три гелікоптерами та сім - з бомбардувальників і штурмовиків.

П'ятьма ударами уражено ворожі опорні пункти, тричі - скупчення живої сили та техніки на Херсонщині. Є два влучання у склади боєприпасів в Миколаївській і Херсонській областях.

Деталі щодо втрат Росії у війні з Україною від ОК Південь

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 2️00️ вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило:

1️11️ рашистів;

гаубицю "Мста-Б";

2️ самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С"; безпілотний літальний апарат типу "Елерон";

1️3 ️одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6️ складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: