Українські військові здійснили успішні удари по скупченнях росіян і ворожої техніки на півдні країни. У результаті ЗСУ знищили понад сотню окупантів.
Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь, цитує речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За добу українська авіація завдала 10 ударів: з них - три гелікоптерами та сім - з бомбардувальників і штурмовиків.
П'ятьма ударами уражено ворожі опорні пункти, тричі - скупчення живої сили та техніки на Херсонщині. Є два влучання у склади боєприпасів в Миколаївській і Херсонській областях.
Деталі щодо втрат Росії у війні з Україною від ОК Південь
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 2️00️ вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило:
- 1️11️ рашистів;
- гаубицю "Мста-Б";
- 2️ самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С"; безпілотний літальний апарат типу "Елерон";
- 1️3 ️одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6️ складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах.
Війна в Україні: актуальні дані
Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.
Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.
Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.
Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.
У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
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