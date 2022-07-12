Для підтвердження особи ліквідованого росіянина потрібен був тест ДНК.

Збройні Сили України ліквідували російського полковника Олексія Горобця, який був командиром 20-ї мотострілецької дивізії (Волгоград) у складі 8-ї армії РФ.

Про це написав волгоградський сайт "Блокнот" із посиланням на слова вдови російського окупанта.

Відзначається, що для підтвердження особи ліквідованого росіянина потрібен був тест ДНК.

Російський сайт також нагадує, що 20-а гвардійська мотострілецька дивізія носить назву "прикарпатсько-берлінської червонопрапорної ордена Суворова", вона була відроджена в 2021 році.

Обставини, за яких був ліквідований російський полковник, не вказуються.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ударна авіація Повітряних сил – штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдала чергових ударів по російських окупаційних військах: "Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами, до десяти бойових броньованих машин та живу силу раш*стів".

Пізніше радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зранку повідомив, що українські військові знищили командний пункт ворога на Херсонщині.

"За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці та поблизу — це чітке влучання наших Збройних сил у Таврійську. Знищено пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО, що наставили там орки, є 200-ті росіяни. Початок тижня багатонадійний", - написав він.

Прес-секретар начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що є інформація про ліквідацію чергового російського генерала Насбуліна в Херсонській області.

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