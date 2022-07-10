За добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів. "Демілітаризація" армії РФ триває.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1641 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,
  • артилерійських систем – 834 (+2) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 108 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
  • спеціальна техніка  - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ завдали два удари по Чорнобаївці. Атаковано командні пункти та скупчення техніки ворога.

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