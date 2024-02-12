Він підписав контракт з російським Міноборони.

Російський загарбник в українському полоні заявив, що пішов воювати проти України, бо йому нема де жити.

Відео розмови з пораненим окупантом оприлюднив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в своєму Telegram-каналі. Росіянина запитали, чи приїхав він воювати проти України добровольцем - він відповів, що прийшов на службу за контрактом. На питання, яка в нього була мотивація, чоловік сказав: "Мені просто жити ніде було".

"Ось яка "мотивація" росіян йти воювати в Україну та вбивати людей. 718 днів російські військові безжально та цинічно знищують український народ, забираючи життя дітей, жінок та чоловіків. Маємо зробити все, аби держава-терорист понесла відповідальність за кожен скоєний злочин. За кожне життя, яке відібрали російські солдати. Зло має бути покаране!" - додав Лубінець.

Як здатися у полон ЗСУ:

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що станом на грудень через гарячу лінію проекту "Хочу жить" в полон здалися вже понад 220 солдатів Збройних сил Російської Федерації.

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