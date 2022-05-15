Збройні Сили України днями атакували російський пункт управління дуже високого рівня в Херсонській області.
Про це в інтерв'ю Фейгіну повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.
За його словами, в результаті удару ціль детонувала кілька годин.
"Ми накрили пункт управління дуже високого рівня в Херсонській області. Не нижче бригадного, а може, і вище ... для Правобережжя це дуже високий рівень. І там боєкомплект детонував десь 3-4 години. Така чудова історія трапилася", - розповів Арестович.
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Противник доукомплектовує свої війська і перегруповує, щоб відновити наступ у напрямку на Слов'янськ і Барвінкове.
У Генштабі додали, що противник робить кроки для перегрупування своїх сил на Слобожанському напрямку, поповнює запаси паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів для відновлення здібностей до наступу.
На думку британських розвідників, наступ росіян на Донбасі втратив темп. Навряд чи ворог зможе значно активізуватися протягом наступних 30 днів.