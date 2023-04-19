За безсонні ночі ворог має "дякувати" 129-й бригаді ТрО.

На фронті збувся найжахливіший страх росіян. Збройні сили України обстріляли позиції окупантів з "бандеромобіля". Нагадаємо, що нещодавно голова Слідчого комітету РФ якраз нагадував росіянам про "нацистів" та "фашистів", які живуть в Україні.

Відповідний ролик на потіху українців у вівторок, 19 квітня, виклав СтратКом ЗСУ на своїй сторінці в Telegram. Там зазначили, що по окупантам в кадрі відпрацьовує 7-й окремий батальйон "АРЕЙ" УДА 129-ої бригади Сил територіальної оборони.

Так, після стартового: "Постріл"! - який вигукує один з оборонців України, "подарунок" від "бандеромобіля" прямує на ворожі позиції.

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ЗСУ знищили "бляшанку" РФ на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, що сьогодні "потужним" роликом українців також потішив мер Мелітополя Іван Федоров. Він розповів про оперативну роботу наших захисників, яким вдалося знищити ворожий танк на одному з Запорізьких напрямків фронту.

Тоді чиновник не уточнив, якому саме підрозділу українці мають завдячувати за "піднятий настрій". Ворожий танк палав дуже "гаряче".

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