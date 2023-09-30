Армія України провела чергову операцію проти окупаційних військ РФ.

Збройні сили України знищили автономного "розвідника" РФ, який шпигував за українською армією.

Йдеться про комплекс мобільного відео-тепловізійного спостереження "Муром-П", який здатний цілодобово фіксувати переміщення живої сили та техніки в радіусі 120 км. Його вдалося відслідкувати дроном та знищити, вказав СтратКом ЗСУ.

"Було виявлено та знищено комплекс автономного мобільного відео-тепловізійного спостереження "Муром-П", - йдеться у повідомленні.

В публікації з відповідним роликом зазначається, що "зачистці" техніки РФ слід завдячувати воїнам 101-ої окремої бригади територіальної оборони.

ЗСУ "підсмажили" нову партію окупантів на фронті

За минулу добу ЗСУ потішили новою партією "підсмажених" окупантів на фронті. Зранку Генштаб повідомив про знищення ще 470 солдатів РФ в Україні. Загальні втрати "живої сили" російської армії станом на останній день жовтня склали 278 тисяч 130 осіб.

Також в ніч на 30 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили 30 ударних дронів, які РФ запустила для атаки України.

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