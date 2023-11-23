Відтепер з процедури передачі зброї чи техніки до ЗСУ вилучено одну з найтриваліших бюрократичних перепон - видання наказу про допуск до експлуатації.

Ближчим часом буде суттєво прискорена процедура постачання нових зразків зброї до українського війська. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Зазначається, що завдяки рішенню уряду процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів. При цьому раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців.

У відомстві уточнили, що відтепер з цієї процедури вилучено одну з найтриваліших бюрократичних перепон — видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

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"Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою. В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)", - зазначили в оборонному відомстві.

Там також розповіли, що ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників ("мікро" та "міні") цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань.

"Відтепер держзамовник може закуповувати такі БплА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання", - йдеться у повідомленні.

Зброя для ЗСУ - останні новини

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"Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання в тому, щоб ці літаки не були, власне, такі, чиї тактико-технічні характеристики будуть значно слабшими за російські", - зауважив Ігнат.

Раніше колишній командувач сил НАТО в Європі, американський генерал у відставці Веслі Кларк заявив, що США не надали Україні зброї, яка б принесла перемогу.

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