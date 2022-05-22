Дві ракети росіян вдалося перехопити та знищити Повітряним силам, ще одну - підрозділом зенітних ракетних військ.

За добу 21 травня ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема, дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".

Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Окрім того, окупанти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ - на Вінниччині.

До того ж підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку було збито БпЛА "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Збройні сили України вразили 5 повітряних цілей російських окупантів: три БпЛА (ОТР), одну крилату ракету та одну невстановлену ціль (імовірно вертоліт).

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