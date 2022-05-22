За добу 21 травня ударна авіація Повітряних Сил знищила щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема, дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".
Про це повідомляється на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Окрім того, окупанти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ - на Вінниччині.
До того ж підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку було збито БпЛА "Орлан-10".
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Збройні сили України вразили 5 повітряних цілей російських окупантів: три БпЛА (ОТР), одну крилату ракету та одну невстановлену ціль (імовірно вертоліт).