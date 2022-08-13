За його словами, українські захисники діють за правилами нової, технологічної війни.

Збройні сили України наразі здійснюють локалізацію бойових дій. Проводиться операція, яку умовно можна назвати "Буря в пустелі".

Про це заявив військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, українські захисники діють як за підручником нової, технологічної війни.

"На першому етапі ця операція включає локалізацію району бойових дій. Так от, локалізація району бойових дій, яку Сполучені Штати в Іраку виконували авіацією, ми вже зробили, використовуючи далекобійні системи. А роль штурмової авіації зі знищення ключових переправ, виконали системи HIMARS", - пояснив Згурець.

Експерт зазначив, що також триває етап зі знищення логістики російських окупантів.

"Цей етап включає знищення командних пунктів та протиповітряної оборони. А далі - знищення наземного угруповання, яке до цього часу не знайде спосіб залишити правий берег Дніпра", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, У Пентагоні оцінили ефективність ЗСУ на 12 балів з 10.

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