Сирський додав, що боротьба з окупантами виснажлива та вимагає від наших воїнів максимального напруження, фізичних та моральних зусиль.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський спростував заяви російських пропагандистів щодо "блискавичних просувань" окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Угруповання Об'єднаних сил у Facebook, генерал-полковник Сирський, який працює на найскладніших ділянках оборони, розповів про реальну ситуацію на фронті і наголосив, що перемоги загарбників, про які розповідають пропагандистські ЗМІ, уявні.

"Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", – зазначив він.

Сирський наголосив, що на сході нашої країни тривають жорстокі бої. Він додав, що боротьба з окупантами виснажлива та вимагає від наших воїнів максимального напруження, фізичних та моральних зусиль.

"Але необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв", – підкреслив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 13 серпня 2022 російські окупанти намагалися просунутися на напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. Ворог проводив штурм та наступальні дії. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають.

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