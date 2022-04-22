Українські військові накрили вогнем передовий командний пункт окупантів.

Збройні сили України провели успішну операцію в Херсонській області, знищивши півсотні офіцерів РФ.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна.

"З приємних новин: ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але вибухало гучно", - розповів він.

Арестович також визнав, що окупантам за добу вдалося просуватися на "пару кілометрів" на запорізькому напрямку, а також на Ізюмському.

"Тут питання: вони просунулися, тому що наших перемогли, або тому що наші відійшли і дали їм зайти? Це все кілометрові просування, які не відповідають ні духу, ні букві заявлених цілей "операції" і тим більше п'ятого-шостого дня її розвитку", - говорить представник ОП.

Раніше сьогодні Росія публічно заявила, що під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. Контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

На це вже відреагували вОфісі президента.

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