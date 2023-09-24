Головнокомандувач ВПС США в Європі, генерал Джеймс Хекер розповів, чому саме навчилися окупанти за час війни в Україні.

На другому році вторгнення в Україну російські військові поступово адаптувалися на полі бою, перейшовши до стратегії виснаження Києва та Заходу.

Про це заявив головнокомандувач ВПС США в Європі, генерал Джеймс Хекер, зазначивши при цьому, що існує чимало сфер, де агресор зміг адаптуватися, повідомляє Wall Street Journal.

"Ми бачили чимало сфер, де вони адаптуються, і, звичайно, ми пильно стежимо за цим", - сказав Хекер, нагадавши, що на початку війни російські військові літаки заходили в поле зору української ППО, що призвело до серйозних втрат.

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Було збито понад 75 літаків, причому багато з них летіли "прямо в зони ураження українських зенітно-ракетних комплексів", - сказав Хекер. Він додав, що значна частина російських ВПС зараз залишається неушкодженою.

"Вони більше не літають в цих районах, а якщо і літають, то на малій висоті і протягом дуже коротких проміжків часу, а потім повертаються назад", – сказав американський генерал.

Також Росія додала можливості наведення до старих бомб, які вона скидає з літаків, що летять за межами досяжності української протиповітряної оборони, в тому числі з російської території.

Крім того, РФ перенесла командні пункти та склади боєприпасів подалі від лінії фронту після того, як Україна почала знищувати російську логістику за допомогою систем HIMARS.

На початку війни Москва розгорнула незахищені колони російської бронетехніки в Україні, очікуючи мінімального опору з боку Києва, та відправила в бій недоукомплектовані й недозброєні підрозділи, що спричинило смерть десятків тисяч російських солдатів.

Зараз Росія краще захищає своїх солдатів, будуючи глибокі, добре укріплені окопи. Вони ховають свої танки та бронетранспортери в лісосмугах і під маскувальними сітками, здійснюючи вилазки для обстрілу українських позицій, після чого швидко відступають.

Після того, як Україна почала використовувати БПЛА для нанесення ударів по російських бойових літаках в глибині Росії, росіяни почали розосереджувати свої борти на більшій кількості аеродромів. Вони також почали обкладати крила та фюзеляж шинами.

"Розміщення шин, ящиків та інших матеріалів на крилах та фюзеляжі може бути спробою заплутати або змінити візуальну картину, яку використовують безпілотники, націлені на літаки", - сказав Стівен Вуд, старший директор компанії Maxar.

Командувач ВПС США Хекер сказав, що цей крок може бути спробою Росії захистити літаки від вибуху безпілотника.

"Це їхні мішки з піском. Щось потрапляє в літак. Замість того щоб зробити вм'ятину в літаку, яка могла б зробити його непридатним для польотів на короткий час, воно потрапляє в шину", - зазначив він.

Окупанти в полоні

Навесні омбудсмен Дмитро Лубинець показав знімки з табору для російських військовополонених. За його словами, умови утримання росіян раніше перевіряла комісія ООН, яка дивилася в тому числі на харчування, наявність медичного забезпечення та дотримання інших прав полонених. Заклад відкритий для візитів іноземних журналістів.

Загарбники в полоні отримують повноцінне триразове харчування, а також мають доступ до сучасного стоматологічного кабінету та кваліфікованих лікарів. За словами працівників табору, багато з окупантів навіть набирають вагу, а деякі досі вірять у перемогу Росії.

На утримання одного російського військовополоненого Україна витрачає близько 10 тис грн щомісяця.

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