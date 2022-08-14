Ворог також намагався провести розвідку боєм поблизу Соледара, але зазнав вогневого ураження та втік.

ЗСУ тричі змусили російських окупантів відступати після безуспішних штурмів. Противник відійшов в районі Зайцевого, а також у напрямку Красногорівки та Пісків. Окупанти невдало намагалися проводити штурм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають", - йдеться у повідомленні.

В районі населеного пункту Первомайське також тривають бойові дії. Окупантам не вдалося провести штурм у напрямку Красногорівки та Пісків.

"На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв про черговий провал окупантів, які намагалися вести штурм на Херсонщині.

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