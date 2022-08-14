В суботу, 13 серпня, росіяни спробували штурмувати населений пункт на Херсонщині.
Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь".
"Відчайдушна спроба силами двох десантно-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху на мала", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів по українських позиціях на лінії зіткнення.
"Без втрат", - наголосили в ОК "Південь".
Також ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу.
"Надає перевагу дистанційним формам протидії - ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам", - зауважили військові.
Раніше британська розвідка повідомляла, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області.
В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.
Як зазначено в звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни вже відчувають брак техніки і палива.
Якщо російни не зможуть відновити працездатність будь-якого з мості через Дніпро, підрозділи на західному березі Дніпра, "ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак",