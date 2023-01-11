Зокрема, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника.

За добу українські війська уразили десятки районів зосередження окупантів, їхні пункти управління та позиції військ. Окрім цього, наші захисники відбили атаки росіян в районах 13 населених пунктів

У зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 повідомляється, що авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, українські захисники та захисниці відбили атаки ворога в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки і Пречистівки на Донеччині.

Війна в Україні: останні новини

Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що попри те, що на Заході вважають, що у війні РФ проти України час на боці Києва, затягувати її ніхто з українського боку не збирається.

За словами президента Зеленського, Росія збирає сили для чергової ескалації, світ повинен зупинити російську агресію. Він підкреслив, що зараз робиться все для того, щоб "господарям Росії" стало зрозуміло, що жодна їхня ескалація їм не допоможе. Арестович же повідомив, коли може бути новий масований удар РФ по Україні.

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