Впродовж тижня Сили оборони завдали серію ударів на окупованій частини Донеччини.

Збройні сили України завдали високоточного удару по пункту управління російських загарбників в окупованому Світлодарську.

"10 січня 2025 року Збройні сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Крім того, зазначається, що впродовж цього тижня по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині завдали серію ударів:

Відео дня

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення".

Удари по позиціях Росії

Раніше джерела УНІАН повідомили про успішну українську атаку по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області. За нашими даними, під час операції застосували безпілотники української Служби безпеки та крилату ракету "Нептун".

Також нагадаємо про удар Сил оборони по російському командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії на Донеччині.

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