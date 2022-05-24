Українська армія тимчасово відійшла від Світлодарська на більш зручні позиції для оборони.

Російські війська вранці 24 травня зайняли місто Світлодарськ Донецької області.

Це в коментарі Вільному радіо підтвердив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко.

"Наразі вивішують свою ганчірку (російський прапор) на адміністративній будівлі", - сказав він.

За його словами, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у тамтешніх мешканців.

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи в кількості по 5 осіб", - зазначає Гошко.

У наближених до ЗСУ Telegram-каналах повідомляється про те, що українська армія тимчасово відійшла від Світлодарська на зручніші позиції для оборони.

Війна в Україні: оновлені дані

Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська і Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

Водночас агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до білоруського напрямку.

За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угрупування військ для атак на Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції й на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.

Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

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