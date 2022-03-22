Олексій Арестович детально розповів, як все відбувалося.

Аеродром під Чорнобаївкою — стратегічний пункт для російської окупаційної армії. Тут вороги зосереджують багато техніки і ресурсів, через що постійно стають ціллю ЗСУ. Сьогодні українські військові восьмий раз вдарили по армії РФ під Чорнобаївкою. Цей населений пункт вже можна назвати одним із символів опору агресору.

Спочатку про новий обстріл противника під Чорнобаївкою коротко повідомило повітряне командування "Схід" на своїй офіційній сторінці на Facebook. А потім радник керівника Офісу президента Олексій Арестович детальніше описав свіжий бій. За його словами, вночі російські солдати в районі аеродрому почали стріляти "Смерчами" по Миколаєву.

"У відповідь ми їм трохи насипали. В цілому полякали, але в районі 01:30 потрапили чітко в боєкомплект "Смерчу", і детонацією пошкодило або знищило інші пускові установки. Але це ще не все. Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа", — розповів Арестович.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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