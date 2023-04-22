Українські захисники, на відміну від окупантів, проходять багатопрофільні тренування й день за днем освоюють нові дисципліни, щоб витиснути ворога з України.

Збройні сили України показали цікаві моменти зі своїх багатопрофільних навчань на українських полігонах, де наші захисники щодня відточують свої навички для того, щоб врешті-решт звільнити всі наші території від окупантів.

Відповідний ролик показав СтратКом ЗСУ. У головних ролях бійці122-ої бригади тероборони, які у кадрі засвоюють найголовніші дисципліни українського фронту: тактику, топографію, вміння вести розвідку та аеророзвідку, вправне володіння особистою зброєю та багато інших аспектів.

"Не відчуваючи втоми, наші воїни докладають максимум зусиль, аби невпинно молотити ворога!", - йдеться у публікації.

Росіяни "кошмарять" Бахмут - мережею ширяться жахливі кадри

Нагадаємо, що наші військові недарма важко тренуються задля української перемоги. Адже попереду їх чекають надскладні задачі: звільнити всі тимчасово окуповані території України та отримати остаточну перевагу на таких "гарячих" ділянках фронту, як Бахмут.

Сьогодні в мережі з'явилося чергове жахливе відео про те, як росіяни знищують Бахмут. Кадри зняли з висот місцевої багатоповерхівки. Навпроти неї палає інший будинок, по якому ворог вдарив артилерією.

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