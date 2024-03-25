Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди Росії - на суші та у морі.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (росіяни - УНІАН) десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", - сказав Малюк в інтерв'ю каналу ICTV, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Крім того, він розповів про внесок СБУ у перемогу. Зокрема, про ураження Кримського мосту, морські дрони "Sea Baby" та "Мамай" - за їхьою допомогою вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море. Також з початку війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ і ППО тощо.

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Останні операції спецслужб на морі

Станом на початок березня 2024 року українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Такі дані озвучував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

24 березня в окупованому Криму знову було неспокійно. Уночі там були уражені великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", повідомили у СтратКомі ЗСУ. Також було уражено центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Пізніше стало відомо, що уражені могли бути не два кораблі, а три. Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що постраждати міг також розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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