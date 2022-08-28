Голова ОВА зауважує, що раніше росіяни так і не змогли здійснити жодні свої плани, прив'язані до якихось дат.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай упевнений, що російським окупантам не вдасться провести псевдореферендум.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Ми всі говоримо часто про те, що росіяни полюбляють символізм. Вони прив'язані до якихось дат. Вони щось обов'язково присвячують. Вони можуть просунутися на кілометр чи два, чи взяти, можливо, якийсь населений пункт, і вони обов'язково згадають дату якогось народження песика Володимира Ульянова в якомусь там 17-му році", - зазначив голова ОВА.

Відео дня:

Він підкреслив, що "жодного разу, починаючи з 24 лютого, всі дати, які росіяни оголошували або називали, або давали якийсь дедлайн для своїх якихось планів, - жоден план у них не здійснився".

"Тому все, що вони раніше називали: на 9 травня, "три дні на Київ", зараз - 11 вересня - я запевняю вас, жодні їхні плани не будуть втілені в життя. Наші військові все це зруйнують. І все, що вони (окупанти - УНІАН) запланують, - вони знайдуть 150 мільйонів якихось підстав для того, щоб перенести свої плани подалі вже в майбутнє", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай чесно розповів, чому військові "здали" Сєвєродонецьк.

Вас також можуть зацікавити новини: