Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.

Українські захисники завдали нових ударів по місцях розташування сил противника. Генштаб відзвітував про нові удари по росіянах.

Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 18 іранських ударних БпЛА "Shahed", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

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Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 201 760 окупантів. Також Росія втратила у боях ще 4 танки, 1 засіб ППО, 4 броньовані машини, 10 цистерн, 10 БПЛА та одну одиницю спецтехніки.

Найбільших втрати противник зазнає останнім часом на Таврійському напрямку, куди, між іншим, входить Авдіївка та Бахмут. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, під Бахмутом російські війська втрачають по батальйону на день. Загальні втрати загарбників на Бахмутському напрямку досягли до 70 тисяч осіб.

Бійці ЗСУ підтверджують, що атаки рашистів у Бахмуті обходяться їм дорогою ціною - усі поля та вулиці вкриті тілами мертвих загарбників.

Згідно з даними Global Firepower, втрати РФ у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

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