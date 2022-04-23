Так, українські військові вибили окупантів з трьох населених пунктів і закріпилися на своїх позиціях.

У Харківській області українські військові вибили окупантів з трьох населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривали запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!", - заявив Синєгубов.

Водночас, за його словами, російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області.

"За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок - 19 поранених, 2 людей загинули", - повідомив Синєгубов.

При цьому, по області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.

Нагадаємо, Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов 18 квітня повідомив, що ворог намагався прорвати оборону нашої країни майже по всій лінії фронту Харківської, Донецької та Луганської областей.

Наразі "гаряче" на Ізюмщині, постійно ідуть бої, супротивники зазнають значних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: