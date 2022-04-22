Чергові звірства російські окупанти влаштували на Ізюмщині.

У Харківській області знайшли трупи двох закатованих мирних мешканців. Окупанти знущалися з чоловіка та жінки, а потім спалили їхні тіла.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чергові звірства російські окупанти влаштували на Ізюмщині. 22 квітня 2022 року після звільнення села Гусарівки від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків було виявлено трупи двох людей - чоловіка та жінки

"За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла. Правоохоронці ведуть досудове розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині росіяни ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів.

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