Наші військові продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Українські захисники майже повністю знищили ДРГ окупантів та успішно відбили штурм в районі Добрянки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

"В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим", - йдеться у повідомленні.

В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю.

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