На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ змусили окупантів тікати на Слов'янському напрямку та зупинили наступ на Бахмутському напрямку. Рашисти намагаються просунутися, проте в них нічого не виходить.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, на Слов’янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Окупанти намагалися вести розвідку біля Богородичного. Проте наші захисники не дали рашистам здійснити їхні плани. ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.

"На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Званівки та Райгородка. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав", - повідомили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку російські загарбники вели обстріли із артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Також окупанти намагалися проводити наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Усі спроби успіху не мали.

"На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара. На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль. Завдав авіаційних поблизу Ольгівського та Новополя. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Щербаків, Степового та Василівки", - йдеться у зведенні.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Зі ствольної та реактивної артилерії рашисти обстріляли такі населені пункти: Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Сухий Ставок та Велике Артакове.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МЗС пояснили, чому росіяни не мають права судити захисників Маріуполя.

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