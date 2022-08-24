В Нововоскресенському знищено склад з боєприпасами.

Українська авіація вдарила по окупантам в Нововознесенському, Архангельському та Правдиному.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Наші три гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному поряд із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та три одиниці автомобільної техніки. Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до нанесення ракетного удару по всій території України.

Як раніше овідомляв УНІАН, за даними Генштабу, всього по Україні за 6 місяців війни "приземлили" понад 240 ворожих літаків та понад 200 гелікоптерів. Також ЗСУ ліквідували 146 засобів ППО та понад 820 БПЛА окупантів.

Водночас загальна кількість знищених рашистів станом на 23 серпня досягла позначки 45 550 осіб. За минулу добу було утилізовано ще 150 російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: