Офіційно інформацію про удари по херсонських мостах у ЗСУ поки не підтвердили.

Збройні сили України в неділю ввечері, ймовірно, завдали нових успішних ударів по Антонівському автомобільному мосту через Дніпро, розташованому в передмісті Херсона.

Інформацію про це поширюють херсонські Телеграм-пабліки, офіційно вона поки не підтверджена.

Повідомляється, що на мосту також знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS.

Крім того, в мережі повідомляють про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС, який також з'єднує два береги Дніпра.

За ще однією поки непідтвердженою інформацією, попадання були і в Дар'ївський міст через річку Інгулець - на півночі Херсонської області.

Крім Херсона, вибухи цього вечора вже чули в Скадовську, Чорнобаївці, Чаплинці, Олешках і Новій Каховці.

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 27 липня завдали точкових ударів по Антонівському мосту, який знаходиться біля захопленого росіянами Херсона.

ЗСУ не знищили міст, але були зруйновані логістичні та транспортні шляхи окупантів.

31 липня стало відомо, що загарбники почали ремонтувати Антонівський міст. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти просто накривають плитами пошкоджені ділянки споруди.