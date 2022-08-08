Поява в українців РСЗВ HIMARS може значно ускладнити логістику окупантів.

Російська армія панічно боїться ударів високоточної зброї ЗСУ не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але й безпосередньо території РФ.

Про це пише Defense Express з посиланням на кілька незалежних власних джерел.

Російське командування наказало посунути "назад" польовий табір двох підрозділів 6-х армії західного військового округу, який дислокується у Бєлгородській області.

З селища Комсомольский (22-23 км від кордону з Україною) табір загарбників перемістили до селища Хохлово (50-51 км від України).

Ці маневри фактично свідчать про намагання росіян сховатися від високоточної української зброї. Однак навіть переміщення табору за 50 км від кордону з Україною не забезпечує окупантам захист від ракетних систем HIMARS. Для того, щоб залишити зону досяжності цих РСЗВ росіянам потрібно "посунутися" ще щонайменше на 30-40 км.

Як повідомляв УНІАН, представники української влади вже неодноразово зверталися до міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, з приводу необхідності отримання Україною ракет ATACMS, які призначені для знищення певних об'єктів на відстані до 300 кілометрів.

Зазначалося, що навіть поставка 100 ракет ATACMS в Україну у короткостроковій перспективі могла б істотно вплинути на розклад сил. Їх застосування може дозволити перерізати основні маршрути постачання на дуже значній відстані від лінії фронту.

Експерти впевнені, що нове озброєння розкриє перед Україною небувалі можливості. ЗСУ зможуть вражати абсолютно всі військові цілі в межах своєї країни, в тому числі на території Криму і Чорного моря. Причому додаткового обладнання для запуску ATACMS вже не буде потрібно.

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