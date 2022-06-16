Ворог продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка, заявили в Генштабі.

Українські захисники знищили ворожих диверсантів на напрямку Єгорівка - Шевченко (Запорізька область).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів. На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Завдає вогневого ураження підрозділам Сил оборони. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

Раніше в американському Інституті вивчення війни розповіли, що окупанти протягом доби 15 червня продовжували концентруватися на оборонних операціях в рамках підготовки до потенційних контратак ЗСУ на півдні України.