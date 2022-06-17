На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

Українські військові змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

"На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку. З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Українські захисники не дали їм жодного шансу на успіх, і ворог з втратами відступив.

Також, як зазначається, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

"Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха. Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області", - наголошується у зведенні.

Як писав УНІАН, продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, російські загарбники потужно обстрілюють Лисичанськ.

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