Триває "тиха" евакуація населення в безпечні регіони країни.

Продовжуються запеклі бої у Сєвєродонецьку, в районах Тошківки та Золотого, російські загарбники потужно обстрілюють Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Йдуть бої. Місто не захоплено, як каже "русня"… Орки поки що не закінчуються і як таргани лізуть з усіх щілин", - написав він.

Він зазначив, що внаслідок потужних обстрілів окупантами Лисичанська є багато загиблих, зокрема і вчора в результаті російського авіаудару по будинку, де ховалися люди від обстрілів.

Гайдай розповів, що триває "тиха" евакуація населення в безпечні регіони країни.

"Вона тиха, тому що анонсувати не можна, бо росіяни одразу розстрілюють місця збору або гуманітарні наші центри", - додав голова ОВА.

Війна в Україні: актуальні дані

Противник зосередив зусилля на захопленні Донбасу. Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.

Аналітики з Інституту вивчення війни назвали наступальну операцію військ РФ на північ від Слов'янська провальною і вважають, що ЗСУ відновлять контрнаступ в районі Ізюма, щоб перерізати противнику шляхи постачання.

16 червня українські захисники відбили черговий штурм росіянами у напрямку Золотого.

Окупанти спробували висунутись у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

Водночас на Херсонському напрямку ворог продовжує втрачати живу силу й техніку. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ знищили у боях вже близько 33 150 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

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