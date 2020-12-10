Втрат у лавах української армії немає.

Бойовики на Донбасі збільшили кількість провокацій - за минулу добу зафіксовано щонайменше дев'ять фактів порушень встановленого перемир'я.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, ворожий вогонь по українських позиціях зафіксовано неподалік Талаківки та Водяного - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї відповідно. Ще один факт порушення прийшовся на район Авдіївки.

"Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БпЛА типу "квадрокоптер". Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

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Бойових втрат та поранень у лавах ЗСУ немає.

Українські бійці також виявили факт інженерного обладнання позицій бойовиками в бік позицій ЗСУ в районі Водяного та Луганського. "Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування", - уточнили в штабі.

Про порушення з боку ворога було повідомлено ОБСЄ.

З початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки.

"Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні прес-центру.

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Автор: Юрій Годован