Втрат у лавах української армії немає.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я з боку бойовиків.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, вчора поблизу селища Жовте (район міста Щастя на Луганщині) було зафіксовано проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Його було вчасно подавлено.

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"Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську. Так, районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів. Втрат та поранених серед захисників немає", - йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що основною метою окупантів є провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь.

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Автор: Юрій Годован