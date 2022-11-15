Перше серйозне випробування Delta в реальних умовах припало на перші тижні війни.

Українська військова інформаційна система Delta використовувалася ЗСУ при наступі на Херсонському напрямку і допомогла українській армії змусити Росію відступити з-під Києва, пише The New York Times.

Delta - це інформаційна система, що поєднує карти та детальні зображення позицій противника в режимі реального часу. Синхронізація цих даних з інформацією розвідки, в тому числі із супутників і безпілотників, дозволяє приймати своєчасні рішення про наступ українських військ, пише NYT. Розроблено додаток було Міністерством оборони України за сприяння НАТО, перші випробування почалися в 2017 році.

Однією з цілей створення Delta NYT називає необхідність перевчити українські війська на відмінний від російських стандартів формат зберігання інформації. Високопоставлені представники НАТО і України заявили, що Delta стала яскравим прикладом того, як ЗСУ наблизилися до стандартів НАТО.

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За даними газети, в ході війни в Україні вносити дані в Delta можуть не тільки військові, але також чиновники і "перевірені" цивільні особи.

Перше серйозне випробування Delta в реальних умовах припало на перші тижні війни. За допомогою програми ЗСУ відстежували переміщення російської колони, що рухалася на Київ. Інформація з безпілотників і від місцевих жителів в системі дозволила українським військовим ефективно атакувати російську техніку при пересуванні і в підсумку змусити Росію відступити з-під Києва.

NYT пише, що в Україні сьогодні тестуються новітні військові технології, хоч багато в чому війна ведеться "тактикою Другої світової війни". Віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що країна сьогодні є "найкращим майданчиком для випробувань" сучасних озброєнь, що дозволяє "внести революційні зміни у військові технології та сучасну військову справу".

Крім системи Delta, в боях в Україні випробовуються човни з дистанційним управлінням, зброя для боротьби з безпілотниками SkyWipers і німецькі системи ППО Iris-t, які Німеччина раніше не застосовувала.

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