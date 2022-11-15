За добу наші воїни відбили атаки окупантів у районі 10 населених пунктів.
Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області", - йдеться у повідомленні.
На Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області, а на Слобожанському напрямку - з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку окупанти завдавали ударів з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області, а на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області.
На Запорізькому напрямку російські загарбники гатили з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка, а на Херсонському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області.
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Супротивнику вдалося захопити частину сходу і півдня нашої держави. ЗСУ дають гідну відсіч супротивнику. Наші воїни наприкінці літа пішли в контрнаступ. Вже деокуповано майже всю Харківську і Миколаївську області, а також низка населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.
Крім того, вороги відступили з правобережжя Херсонської області, вже звільнено Херсон.
12 листопада речник східного угруповання військ армії України Сергій Череватий сказав, що східний фронт залишається епіцентром боротьби за назалежність України.