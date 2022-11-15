Супротивник за добу завдав понад 20 авіаударів, зазначили у Генштабі.

За добу наші воїни відбили атаки окупантів у районі 10 населених пунктів.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області, а на Слобожанському напрямку - з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдавали ударів з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області, а на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські загарбники гатили з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка, а на Херсонському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області.

Війна з Росією в Україні - найважливіші новини

Супротивнику вдалося захопити частину сходу і півдня нашої держави. ЗСУ дають гідну відсіч супротивнику. Наші воїни наприкінці літа пішли в контрнаступ. Вже деокуповано майже всю Харківську і Миколаївську області, а також низка населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, вороги відступили з правобережжя Херсонської області, вже звільнено Херсон.

12 листопада речник східного угруповання військ армії України Сергій Череватий сказав, що східний фронт залишається епіцентром боротьби за назалежність України.

Вас також можуть зацікавити новини: