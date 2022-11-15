У службовому посвідченні окупанта зазначається, що він мав військове звання лейтенанта.

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців розгромили ворожу піхоту на Вугледарському напрямку.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, воїни знищили багато ворожих піхотинців під час штурмових дій поблизу Вугледару на Донбасі. Серед ліквідованих опинився командир штурмового загону 155-тої окремої гвардійської бригади морської піхоти армії РФ Олексій Зіненко.

В СтратКомі показали службове посвідчення окупанта. У ньому зазначається, що Зіненко мав військове звання лейтенанта.

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Ліквідацію Зіненка підтвердив й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він опублікував фото знищеного загарбника.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники на Донбасі відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів.

У Генштабі також поділилися, що противник веде наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Загальні втрати ворога досягли позначки 81 тис. 370 осіб, з яких 510 знищено за минулу добу.

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