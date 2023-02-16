Вашингтон волів би, щоб Україна зосередилася на деокупації Донбасу.

Спроба України визволити Крим з-під російської окупації може виявитися для Володимира Путіна "червоною лінією", після якої Росія спробує ескалувати конфлікт. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з групою експертів. Деталі бесіди стали відомі виданню Politico.

Відразу чотири співрозмовники передали журналістам реакцію Блінкена на питання про те, чи допоможуть США Україні у визволенні Криму.

"Він (Блінкен – ред.) повідомив, що США не активно заохочують Україну повернути собі Крим, але рішення ухвалює тільки Київ. (...) США не вважають мудрим кроком наступ з метою повернення Криму зараз", – наводить видання слова джерел.

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За словами співрозмовників, цю позицію Блінкен озвучив не явно, але зрозуміло. З його слів випливає, що США більше воліють, щоб Україна зосередилася на звільненні Донбасу, а не Криму.

При цьому Блінкен чітко дав зрозуміти, що остаточне рішення все одно за Києвом, і Вашингтон готовий підтримати Україну навіть у звільненні Криму.

Видання зазначає, що Блінкен – не єдиний високопосадовець США, який скептично висловлюється про перспективи звільнення Криму. Два тижні тому представники Пентагону заявили членам Комітету Палати представників у справах збройних сил, що вони не вірять в можливість швидкої деокупації півострова.

Раніше в схожому ключі висловлювався голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Перспективи визволення Криму

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що звільнення Криму є однією з необхідних умов для встановлення міцного миру з Росією.

На думку військового експерта Романа Світана, Україна зайде до Криму вже до кінця цього року. Залежно від того, чи надасть Захід далекобійні ракети, це може бути як швидка військова операція, так і тривала кампанія.

В цей час уряд України вже готується до стабілізації ситуації в Криму після його звільнення. Планується підготувати резерв з 50 тисяч управлінців, які будуть працювати на півострові в перший час після деокупації.

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