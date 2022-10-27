Відсьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку.

Російські окупанти офіційно запроваджують військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти офіційно вводять військову цензуру на тимчасово окупованих територіях. Жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації. Відсьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку", - зазначив він.

За словами Федорова, окупанти будуть перевіряти у телефоні, з ким людина спілкується, що переглядає в інтернеті.

"А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста". Тож звертаюся до незламних мелітопольців з проханням – будьте обережними. Ви – головна цінність нашого українського Мелітополя", - наголосив мер.

Війна в Україні: ситуація в Мелітополі

Росія захопила частину Запорізької області в лютому-березні 2022 року, після чого призначила маріонеткову "владу" серед місцевих зрадників. Місто Мелітополь Запорізької області перебуває під російською окупацією з 26 лютого. З міста виїхало більше половини жителів.

Проте в Мелітополі активно працюють українські партизани. Зокрема, ще влітку мер міста Іван Федоров повідомляв про усунення понад 100 росіян партизанським рухом у співпраці зі спеціальними службами.

Тим часом, українські військові регулярно б'ють по місцях скупчення окупантів і складах боєприпасів у Мелітополі та в інших окупованих населених пунктах Запоріжжя.

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