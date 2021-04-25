Раніше Омелян Гебрев заперечував факт поставок Києву зброї після початку російської військової агресії в Донецькій і Луганській областях.

Болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів до України.

Про це повідомляє The New York Times.

NYT стверджує, що підписаний договір із "уповноваженими українськими компаніями" стосувався поставок для Збройних сил України.

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Гебрев раніше заперечував факт поставок Києву зброї після початку російської військової агресії в Донецькій і Луганській областях.

У листуванні з The New York Times Гебрев визнав, що зберігав боєприпаси на складі в чеському Врбетіце, де російські спецслужби влаштували вибух.

Один зі співрозмовників NYT розповів, що ящики з боєприпасами, призначалися для України.

Українські чиновники, пише NYT, підтвердили, що Emco підписала контракт у 2014 році про надання артилерійських боєприпасів для українських військових.

На коробках з боєприпасами написали, що вони відправляються в Таїланд. Це було зроблено для того, щоб Росія не змогла перешкодити поставкам. Сам Гебрев заперечує, що його компанія неправильно маркувала вантаж. За словами співрозмовника газети, попри це, російська влада дізналася про постачання і зажадала від Болгарії, щоб вони припинилися.

Російські спецслужби в квітні 2015 року спробували отруїти Омеляна Гебрева речовиною "Новачок".

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Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Олександр Топчій