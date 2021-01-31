Катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

У Міністерстві оборони повідомили про хід підготовки українських військовослужбовців до служби на катерах типу Island, які США передадуть Україні.

Читайте такожСполучені штати передадуть Україні нові бойові катериЯк повідомляється на сайті Міноборони, у місті Балтимор (штат Меріленд) триває 10-тижнева допідготовка двох майбутніх екіпажів патрульних катерів класу «Айленд».

Очікується, що самі катери надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року. Нині ж вони проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння.

Українські військові моряки пройшли двотижневий карантин після прибуття до США. Після цього на базі суднобудівної верфі Берегової охорони США під керівництвом американських інструкторів розпочалося саме навчання.

Основною метою навчання українських екіпажів є досягнення необхідного рівня підготовки у питаннях безпечної та безаварійної експлуатації 110-футових патрульних катерів типу «Айленд».

"Загалом під час 10-тижневого навчання особовий склад має не лише якісно засвоїти курс підготовки, скласти проміжні тести за визначеними спеціальностями, але й здійснити контрольні виходи в море та за результатами отримати відповідні сертифікати з допуском до самостійного управління катерами типу «Айленд»", - повідомив капітан 3-го рангу Ігор Трухан.

Також під час підготовки українські екіпажі опанують будову та основні тактико-технічні характеристики катерів, засвоять правила боротьби за живучість, відповідно до вимог і стандартів Берегової охорони США, навчаться правильно та ефективно експлуатувати та обслуговувати катерні системи та озброєння, навігаційне обладнання та засоби зв’язку, а також пройдуть курс підготовки по роботі з Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) тощо.

Крім того, під час практичних занять екіпажі відпрацюють підготовку катеру до походу, аварійне керування пошкодженим катером, буксирування та поповнення всіх видів запасів.

Підготовка екіпажів до служби на катерах Island

Екіпажі патрульних катерів класу Island прибули до Балтімора 11 січня.

В листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу «Айленд», які отримали назви «Старобільськ» та «Слов’янськ». Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

4 січня 2021 р. командувач Військово-морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що після прибуття в Україну у першому півріччі поточного року катерів класу Island український флот матиме дивізіон з п’яти катерів цього класу.

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Автор: Віталій Саєнко