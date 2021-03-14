В ході модернізації передбачається оновлення танків Challenger 2, які отримають нові зброю і двигуни.

Великобританія планує вкласти в модернізацію Збройних сил 80 млрд фунтів стерлінгів. Загальна сума вкладень протягом 10 років може скласти близько 200 млрд фунтів.

Читайте такожБританія створить сили кібербезпеки і "космічне командування"В ході модернізації передбачається оновлення танків Challenger 2, які отримають нові зброю і двигуни. Військово-морські сили Великобританії отримають нові фрегати, також планується закупити так звані дрони-камікадзе, повідомляє kommersant з посиланням на The Telegraph.

Крім цього, країна може збільшити кількість ядерних боєголовок.

"Технології набули поширення, ось про що ми повинні турбуватися. У всіх, від терористів до інших країн, є сучасне обладнання і безпілотні літальні апарати»,— розповіло джерело в уряді.

В кінці 2020 року стало відомо, що Лондон має намір збільшити вкладення в оборонну промисловість відразу на 16 млрд фунтів на додачу до вже запланованих коштів. Витратити ці гроші планують в найближчі чотири роки.

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Автор: Ірина Погоріла