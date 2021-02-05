Палубний безпілотник MQ-8C виконаний на базі багатоцільового вертольота Bell 407.

Американська компанія Northrop Grumman випробувала палубний безпілотний вертоліт MQ-8C FireScout пошуком підводних човнів.

Випробування пройшли ще 29 жовтня 2020 року, проте відомо про них стало тільки зараз, пише N+1 з посиланням на The Drive.

Перевірки проведені в рамках проекту з розширення списку завдань, для вирішення яких можна використовувати безпілотники MQ-8C.

Випробування MQ-8C Northrop Grumman проводила спільно з британською компанією Ultra, що займається виробництвом гідроакустичних буїв і контейнерів для їх запуску. Для випробувань використовувався пілотований багатоцільовий вертоліт Bell 407. Палубний безпілотник MQ-8C виконаний на базі саме цього вертольота.

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Під час випробувань на вертоліт був встановлений один контейнер для запуску гідроакустичних буїв, що вміщає в собі 24 таких пристрої. При цьому проект дооснащення MQ-8C передбачає можливість установки на нього двох контейнерів по 24 гідроакустичних буя в кожному. Інші подробиці про випробування не розкриваються, але відомо, що проведені перевірки розробники визнали успішними.

Як шукають підводні човни зараз

Нині для пошуку підводних човнів використовуються пілотовані літаки й вертольоти протичовнової авіації. Такі літальні апарати скидають у воду гідроакустичні буї, які знаходять підводні об'єкти та передають інформацію про становище.

Також пошук ведеться за допомогою детекторів магнітних аномалій на літаках, чутливих до спотворень магнітного поля в присутності масивних металевих об'єктів.

Безпілотні вертольоти FireScout: що відомо

Безпілотники FireScout надійшли на озброєння ВМС США в кінці 2000-х років.

Версія апарату MQ-8B виконана на базі багатоцільового вертольота Schweizer 333, а MQ-8C - Bell 407. Ці безпілотні вертольоти використовуються для розвідки та спостереження, а також можуть застосовуватися для запуску ракет по наземних і морських цілях.

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Автор: УНІАН