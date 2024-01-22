На лівобережжі Херсонщини вороже командування забороняє окупантам використовувати бронетехніку, розуміючи, що втрачає її безповоротно фактично при кожному штурмі.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважує, що на півдні ворог обережно застосовує тактичну авіацію і намагається змінити тактику своєї бойової поведінки. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як минула попередня доба та тиждень.

Гуменюк зауважила, що тиждень був непростим, утім загальне напруження було дещо нижчим, аніж у попередні тижні.

"В нашій зоні відповідальності, очевидно, було зниження активності тактичної авіації. Пов’язано це було, переважно, з погодними умовами. Крім того, ворог робить висновки з тих уражень, які мав наприкінці минулого року, і вже досить феєрично – на початку цього", - зазначила вона.

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Так, додала речниця, вишукуючи нові пускові рубежі, ворог обережно застосовує тактичну авіацію. "Все рідше її намагається використовувати в нашій зоні відповідальності. Але все ж таки в абсолюті не відмовляється", - сказала Гуменюк.

Крім того, вона розповіла, що минулого тижня ворог, використовуючи погодні умови, мав інтенсивні дні, коли застосовував, зокрема різні модифікації безпілотників зі скиданням понад 40 одиниць розривних боєприпасів.

"Тобто вишукують способи альтернативи у випадку неможливості використання артилерії, до прикладу. І, відчуваючи вибиття з позицій з нашого боку, – те, що нам вдавалося нищити і ворожі реактивні засоби залпового вогню, і засоби їхнього захисту, протиповітряної оборони, вони, вочевидь, намагаються перелаштувати тактику своєї бойової поведінки", - зауважила речниця.

Гуменюк також розповіла, що сильно коливалася інтенсивність ворожих штурмів. "Намагаючись вибивати нас з позицій, на яких ми закріпилися на лівому березі, ворог застосовував інтенсивність штурмів від 10+ до 1-2 штурмів протягом доби", - сказала вона і додала, що це було пов’язано з ротацією особового складу та зі складнощами погоди.

Стосовно минулої доби, то вона була досить напруженою, оскільки ворог не припиняє дронових атак. "Уночі теж інтенсивно намагався випробовувати наші системи протиповітряної оборони. Тому що інакшої мети побачити в застосуванні лишень вісьмох "Шахедів" на тлі того, як раніше були більш масовані атаки, важко припустити", - пояснила речниця.

Так, зазначила вона, ворог протягом трьох годин складними маневрами намагався виснажити українські системи ППО. "Виснажили ми їх, знищивши всі безпілотники. Зокрема, в нашій зоні відповідальності відпрацьовано по п’ятьох: два – Миколаївщина, два – Херсонщина, один – Кіровоградщина. Влучань не допущено", - сказала Гуменюк.

Крім того, на запитання щодо ситуації на лівобережжі Херсонської області, речниця розповіла, що вороже командування забороняє окупантам використовувати бронетехніку, розуміючи, що втрачає її безповоротно фактично при кожному штурмі.

"І використовує тактику піших штурмів. Тобто чисто піхотні групи, 10-15 людей, направляються в напрямку наших позицій, а потім із втратами до 70% повертаються назад. При цьому, наші воїни мужньо тримають оборону і продовжують працювати над розширенням плацдарму, а ворог, щоразу зазнаючи втрат, повертається на вихідні позиції. Тобто шість штурмів за добу – шість невдалих спроб", - наголосила речниця.

Контрнаступ ЗСУ на Крим - майор назвав головну умову

Як повідомляв УНІАН, раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман висловив думку, що коли плацдарм на лівобережжі Дніпра буде створений, і туди переправлять додаткові сили, українська армія буде рухатися на північний захід Криму.

За його словами, наша ціль - це Армянськ і Скадовськ, а "далі подивимось". Експерт вважає, що для того, аби перешкоджати українським військам, росіяни можуть ослабити ділянку фронту на Запорізькому та Токмацькому напрямках і перекинути свої сили на Херсонщину.

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